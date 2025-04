Dl Milleproroghe, Stefani e Morrone (Lega): emendamento per favorire abilitazione avvocati cassazionisti

Roma, 16 gen. – “La Lega presenterà una proposta di emendamento al decreto ‘Milleproroghe’ volta a prorogare, anche per l’anno 2025, la ‘vecchia’ modalità di iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, con la previsione dell’automatica abilitazione come avvocato cassazionista al decorrere del dodicesimo anno di iscrizione all’albo circondariale ordinario. Nostro obiettivo è intervenire concretamente a favore della crescita professionale dei giovani avvocati”.

Così la senatrice Erika Stefani, capogruppo della Lega nella commissione Giustizia del Senato, e il deputato leghista Jacopo Morrone, segretario della commissione Giustizia alla Camera.

Lega Romagna