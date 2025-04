Dogana, risate e verità in scena con “Le Prénom – Cena tra amici” al Teatro Nuovo

Martedì 15 aprile alle ore 21.00, al Teatro Nuovo di Dogana, si terrà un grande appuntamento all’insegna della commedia brillante: Le Prénom – Cena tra amici, adattamento italiano del celebre testo francese di Matthieu Delaporte e Alexandre de La Patellière, firmato da Fausto Paravidino, uno dei più importanti drammaturghi contemporanei.

Una commedia scoppiettante, ricca di colpi di scena e di quell’irresistibile ironia tipica della tradizione francese. Una serata come tante altre tra cinque amici quarantenni che si confrontano tra colpi di scena, battute comiche, amicizia, rancori e legami profondi. Una cena che parte come un incontro tra amici, ma che presto degenera in un turbine di discussioni, segreti svelati, accuse reciproche e risate amaramente liberatorie, a partire dal nome scelto per il nascituro, un nome dal forte impatto simbolico.

Il testo, reso celebre anche dal film francese Cena tra amici e dalla sua versione italiana Il nome del figlio (diretto da Francesca Archibugi), è un affresco caustico e attualissimo sulle dinamiche familiari e sociali di oggi, tra piccole meschinità e grandi sentimenti. Un gioco di provocazione e di verità che si allarga sino a diventare il ritratto di una generazione.

Le Prénom – Cena tra amici mantiene inalterati musicalità e ritmo della versione francese, anche grazie al talento dell’intero cast. In scena vediamo Lisa Galantini, Alberto Giusta, Davide Lorino, Elisabetta Mazzullo e Aldo Ottobrino, con la regia di Antonio Zavatteri.

Una produzione CMC/Nidodiragno e Fondazione Atlantide – Teatro Stabile di Verona.

I biglietti sono disponibili sul sito www.sanmarinoteatro.sm o presso la biglietteria del Teatro Nuovo, aperta quattro ore prima dello spettacolo.

Comunicato stampa