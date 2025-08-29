San Marino, Domagnano chiude l’estate con “Un Monte di Libri”: grande successo! Il 2 settembre nuova serata…

Si è conclusa tra entusiasmo e partecipazione l’ultima serata del festival letterario estivo “Un Monte di Libri”, che ha animato i Castelli della Repubblica di San Marino per tutta l’estate.

A Domagnano, il pubblico ha accolto con calore le iniziative del festival, che hanno offerto momenti di incontro, lettura e condivisione. “Il nostro tour nei nostri bellissimi Castelli ci ha fatto incontrare, sognare, gioire e ripartire… e sì, non ci siamo mai fermati, e voi con noi”, hanno scritto gli organizzatori sui canali social, sottolineando la partecipazione numerosa e appassionata dei cittadini e dei turisti.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla Giunta di Castello di Domagnano e alla Cooperativa Montelupo per l’ospitalità e l’accoglienza, elementi che hanno contribuito al successo dell’evento.

Gli appuntamenti non finiscono qui: il festival tornerà già il 2 settembre dalle ore 18:00 nella suggestiva cornice del Parco Montelupo di Torraccia, con le letture dedicate a “Così come sei”, pronte a incantare ancora una volta grandi e piccoli.

Il messaggio degli organizzatori è chiaro: la lettura continua a essere un collante sociale, capace di unire cittadini e visitatori in esperienze condivise, mantenendo vivo lo spirito culturale dei Castelli anche nei giorni di fine estate.