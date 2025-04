Domagnano, musica e intimità allo “Spazio Espositivo della Carlo Biagioli”: torna la rassegna “Nell’intimo” con un concerto dedicato alla metamorfosi sonora

Un viaggio musicale nell’intimità dell’ascolto e nell’evoluzione dei linguaggi sonori: è questo lo spirito della rassegna “Nell’intimo – Maestri presenti, passati e futuri”, ideata dal Maestro Massimiliano Messieri con il sostegno della Carlo Biagioli srl, che sabato 26 aprile alle ore 18.30 propone un nuovo appuntamento nello spazio espositivo di via 25 Marzo 71.

Il tema della serata sarà “Metamorfosi”, filo conduttore di un programma che unisce tre strumenti – clarinetto, viola e pianoforte – in un ensemble raro ma ricco di possibilità espressive. A dar vita a questo dialogo timbrico saranno Chiara di Bert (viola), Nicola Giaquinto (pianoforte) e Marco Torsani (clarinetto), interpreti di brani firmati da giganti della storia musicale come Mozart, Schumann e Juon.

Composizioni che, pur provenendo da epoche diverse, condividono l’esplorazione delle sfumature emotive e della trasformazione delle relazioni strumentali. Dal Kegelstatt-Trio KV498 di Mozart, elegante e brillante, alle fiabesche Märchenerzählungen Op.132 di Schumann, fino al lirismo sospeso delle Miniaturen di Juon, il concerto guiderà il pubblico attraverso tre secoli di musica da camera, dove l’intreccio tra gli strumenti racconta mondi interiori e tensioni poetiche.

La rassegna “Nell’intimo” nasce dal desiderio di riportare la musica in un contesto ravvicinato e autentico, rievocando l’atmosfera dei salotti musicali del Sette e Ottocento. L’obiettivo, spiega il Maestro Messieri, è quello di offrire esperienze sonore di qualità in ambienti raccolti, in grado di creare una connessione vera tra interprete e ascoltatore, tra arte e interiorità.

Ogni incontro della rassegna è pensato non solo per gli amanti della musica classica, ma anche per chi cerca un momento di riflessione, bellezza e coinvolgimento emotivo. “Nell’intimo” è infatti un invito a fermarsi, ad ascoltare e a lasciarsi trasformare, proprio come fanno gli strumenti nel loro dialogo sonoro.

L’ingresso è libero. Un’occasione preziosa per vivere la musica in una dimensione nuova, intensa e profondamente umana.