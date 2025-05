Domani allerta resta arancione in E-R per la piena del Po

Resta arancione anche per domani l’allerta in Emilia-Romagna, ma solo per la pianura ferrarese e modenese e per l’area del delta, per il transito della piena del Po (e dei suoi affluenti Panaro e Secchia), che tuttavia non sta causando particolari preoccupazioni.

Per oggi, fino a mezzanotte, le aree di allerta arancione rimangono anche la pianura bolognese e quella parmense-piacentina anche per la possibilità di nuove precipitazioni. Lo stato d’allerta nel resto della regione rimane in giallo.

Intanto è stata firmata la revoca dell’ordinanza di evacuazione emanata lunedì all’altezza di Pontelagoscuro, alle porte di Ferrara. Il

provvedimento preventivo riguardava sette famiglie e quattro attività presenti nell’area golenale del Po ferrarese. Le persone hanno lasciato abitazioni e attività in attesa del passaggio della piena.

Ansa