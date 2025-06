Domani sera a Rimini per l’Italian Global Series festival la magia del racconto con Valeria Golino

Entra nel vivo l’Italian Global Series festival, la rassegna internazionale che fino al 28 giugno porterà tra Rimini e Riccione i grandi protagonisti del mondo della serialità.

Dopo il debutto di sabato sera con l’attesa reunion de I Cesaroni alla Corte degli Agostiniani e l’anteprima della serie Hype, tutto è pronto per la cerimonia d’apertura ufficiale, in programma questa sera alle ore 19.30 al Teatro Galli, con l’attrice e madrina della manifestazione, Caterina De Angelis. Nel corso della serata verranno consegnati gli Excellence Awards a Kevin Spacey, Evangeline Lilly, indimenticabile protagonista di Lost; Can Yaman, Elena Sofia Ricci, Adjoa Andoh, Lady Danbury in Bridgerton; la star bollywoodiana Jacqueline Fernandez e Özge Gürel, protagonista delle commedie romantiche turche. Nel corso della serata premiati anche Luigi Lo Cascio (per la serie The bad guy), Matteo Oscar Giuggioli (Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La Leggendaria Storia degli 883), Massimiliano Gallo (Questi Fantasmi!), Silvia D’Amico (Piedone – Uno sbirro a Napoli).

Il programma riminese del Festival diretto dal giornalista Marco Spagnoli prosegue al cinema Fulgor domani sera martedì 24 giugno (ore 21) con la rassegna “Master of storytelling” che vedrà sul palco sotto le stelle la giornalista, saggista e critica cinematografica Piera Detassis dialogare con Valeria Golino, reduce dal successo de L’arte della gioia, miniserie tratta dall’omonimo romanzo di Goliarda Sapienza di cui ha curato la regia, e recentemente in sala con Fuori, pellicola di Mario Martone basata proprio sulla vita della scrittrice, interpretata dalla Golino. Un incontro tra riflessioni sul mestiere dell’attore e la magia del racconto.

Prima dell’incontro saranno consegnati i premi Maximo Fiction Italiana Edita per L’arte della gioia per la miglior regia e la miglior miniserie. Gli episodi de L’Arte della Gioia saranno proiettato al Cinema Fulgor martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 giugno alle ore 19.

E’ possibile partecipare agli eventi registrandosi al sito del Festival:

https://italianglobalseriesfestival.it/calendario-eventi/

L’Italian Global Series Festival è un progetto ideato e organizzato da APA (Associazione Produttori Audiovisivi), realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, Cinecittà, Regione Emilia Romagna, Comune di Riccione e Comune di Rimini.

Comune di Rimini