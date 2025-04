DOMANI S’INCORONANO I VINCITORI DI NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE

L’evento conclusivo dell’edizione 2023 della business plan competition si svolgerà al Cinema Tiberio di Rimini. In palio premi in denaro e numerosi benefits

Rimini, 5 dicembre 2023 – Si conosceranno domani i nomi dei vincitori dell’edizione 2023 di Nuove Idee Nuove Imprese. Al Cinema Tiberio di Rimini, a partire dalle ore 16:00, andrà in scena l’evento finale della business plan competition che incoronerà i primi tre progetti classificati, ai quali andranno rispettivamente premi da 10.000, 6.000 e 3.000 euro.

Le 14 startup finaliste, selezionate da una platea iniziale di 101 progetti, avranno l’occasione di presentare la propria idea di business di fronte alla giuria e al pubblico, chiamati a votare attraverso tecnologia digitale.

L’evento, organizzato in collaborazione con Fattor Comune, sarà moderato da Diego De Simone. In programma, oltre ai saluti istituzionali e alla presentazione delle idee di business dei 14 finalisti, gli interventi ispiratori degli imprenditori e manager Silvia Santarelli (co-fondatrice e CEO di Nateeo, nonché mentore per il programma FoodTech Accellerator di Deloitte) e Simone Ferrero (Ingegnere matematico, artista, imprenditore, co-fondatore di Nova Analysis).

GLI ALTRI PREMI IN PALIO

Ai premi in denaro si aggiungono i diversi benefits messi in palio dai soci e dai partner di Nuove Idee Nuove Imprese.

Ai tre vincitori CesenaLab mette in palio un percorso di incubazione gratuito di 6 mesi, durante il quale i team potranno usufruire di tutti i servizi offerti dall’incubatore; è inoltre prevista l’iscrizione gratuita pe due anni pressoConfindustria Romagna o ANIS (Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese).

Skema offre invece un percorso di assistenza e di supporto allo sviluppo concreto dell’iniziativa imprenditoriale, della durata di 2 mesi, grazie al quale i team vincitori ed eventuali altri progetti meritevoli potranno usufruire gratuitamente di una serie di servizi e consulenze.

Sono previsti altri premi speciali per progetti individuati tra i finalisti. SUMS – Società Unione Muoto Soccorso mette in palio un premio del valore di € 1.000,00 destinato alla migliore startup avente tutti i componenti o almeno il capogruppo residente o cittadino sammarinese e che abbia sede nella Repubblica di San Marino.

Romagna Tech offre un percorso di incubazione e di supporto allo sviluppo concreto dell’iniziativa imprenditoriale, della durata di 6 mesi, durante il quale il team vincitore potrà usufruire gratuitamente di una serie di servizi e consulenze.

Tecnopolo di Rimini, in collaborazione con il Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Fonti Rinnovabili, Ambiente, Mare ed Energia (CIRI FRAME), mette in palio un premio finalizzato a promuovere il progetto con il miglior potenziale di contributo alla sostenibilità ambientale.

Al fine di promuovere e sostenere l’imprenditorialità femminile, Soroptimist International Club di Rimini offre, al miglior progetto presentato da un gruppo composto da almeno il 50% di presenza femminile il cui capogruppo sia una donna, un anno di tutorship qualificata e gratuita in ambito legale, notarile, contabile, tributario, commerciale a cura delle professioniste socie del Soroptimist International Club di Rimini.

Il Premio San Marino Innovation consiste nella valutazione dell’idea innovativa, la certificazione e la permanenza gratuita per il primo anno nel Regime Innovazione, per un valore di € 3.000.

Infine, il Premio Prospectra attribuisce un percorso gratuito di assistenza e di supporto allo sviluppo concreto dell’iniziativa imprenditoriale della durata di 2 mesi per i team che abbiano sede legale nella Repubblica di San Marino.

SOCI E PARTNER

Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, SUMS Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese, Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation.

L’iniziativa beneficia del contributo economico di RivieraBanca, Deloitte & Touche SpA., Studio Skema e Crèdit Agricole che forniscono anche sostegno didattico e tecnico-scientifico.

Importante anche il supporto dei partner Cesena Lab, Romagna Tech, Soroptimist Rimini, ART-ER, Tecnopolo di Rimini, Prospectra, Fattor Comune, Simple Networks, Zeitgroup,Adriano Buggiani, Laborinto e Nemini Teneri Capital SG.

PATROCINI

Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato, e il Commercio, il Lavoro, la Ricerca Tecnologica, la Semplificazione Normativa della Repubblica di San Marino;

Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, lo Sport, l’Informazione e i Rapporti con l’AASS; Comune di Rimini.

