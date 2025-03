Domenica 1° dicembre si accende il Presepe della Marineria e comincia il Natale di Cesenatico

Grande fermento per uno degli eventi natalizi più attesi, via Mazzini resterà chiusa al traffico

Cesenatico, 27 novembre 2027_Domenica 1° dicembre alle 17 si accende il Presepe della Marineria, un momento molto atteso che darà il via al Natale di Cesenatico. Nelle stesse giornate si accenderanno tutte le luci natalizie del Porto Canale, il tetto di stelle di Piazza Ciceruacchio e l’albero di Natale in Piazza Pisacane. Il cielo di Cesenatico si trasformerà in uno scenario da sogno grazie ad uno spettacolo aereo mozzafiato firmato Cardinali Group. Nella giornata del 1° dicembre, via Mazzini rimarrà chiusa al traffico per agevolare il grande afflusso di persone. Il Presepe – arrivato alla sua 38° edizione – rimarrà acceso fino a domenica 12 gennaio 2025.

La storia

Il Presepe, iniziato nel 1986, è opera degli artisti Maurizio Bertoni e Mino Savadori su progetto di Tinin Mantegazza e da un’idea di Guerrino Gardini. La prima statua, dopo la sacra Famiglia e i Re Magi è stata quella di San Giacomo, Patrono di Cesenatico. Nel corso degli anni se ne sono aggiunte altre che rappresentano personaggi e “scorci” di vita della marineria locale: il burattinaio con il suo teatrino, i pescatori, la piadinaia, il suonatore di fisarmonica, gli angeli e l’ultima, in ordine di tempo, la figura di un marinaio collocata sulla prua del trabaccolo, per un totale di oltre cinquanta soggetti. I volti, le mani, i piedi e tutte le parti esposte delle statue sono scolpiti in legno di cirmolo. Gli abiti sono realizzati in tela e i voluminosi drappeggi (modellati su un’intricata rete di metallo), sono ottenuti grazie ad uno strato di cera pennellata a caldo. I colori sono quelli con cui venivano tinte le vele e la cera è quella che serviva per ammorbidire il sartiame. Il risultato è di grande effetto ed è reso ancora più suggestivo dalle luci che avvolgono le imbarcazioni.

Ogni anno il Presepe si arricchisce di una nuova statua e un nuovo personaggio. Dalle 7 figure con cui esordirono nel 1986 oggi il patrimonio scultoreo è di una cinquantina di statue.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli e dell’assessore Gaia Morara

«L’accensione del Presepe è un momento molto atteso per tutta la città e per i tanti turisti che scelgono ogni anno di assistere allo spettacolo. Penso che il Presepe della Marineria sia davvero a sintesi perfetta dello spirito di Cesenatico: un’idea innovativa, la tradizione marinara, la creazione di qualcosa di unico che è diventata un’attrazione turistica imperdibile. Ne siamo davvero tutti molto orgogliosi e non vediamo l’ora che torni a splendere», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.

«L’accensione del nostro Presepe della Marineria è un momento che non solo ha un grande significato simbolico ma anche una ricaduta tangibile sulle presenze turistiche che negli ultimi anni sono incrementate decisamente per quanto riguarda i mesi di dicembre e gennaio. Il Presepe è diventato un appuntamento fisso, un evento che non solo viene ammirato da tutti per la sua bellezza che che da il via al Natale della città e un po di tutta la Riviera», il commento dell’assessore Gaia Morara.