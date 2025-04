Domenica 10 dicembre arriva la Morciano Winter Cup: nel fine settimana spettacoli per bambini e divertimento sul ghiaccio

Entra nel vivo la programmazione natalizia a Morciano di Romagna. Venerdì 8 dicembre appuntamento in piazza del Popolo, dalle 15, con la Gimkana auto a pedali: prova di abilità per bambini gratuita. Sarà presente il gazebo degli scout con castagne e vin brulè. Non mancheranno la pista di pattinaggio, il salto con il trampolino, la giostra per la pesca dei cigni e tanto altro ancora. Domenica 10 dicembre in piazza Ghigi fa tappa la Morciano Winter Cup, raduno automobilistico non competitivo con prove di abilità al centesimo di secondo, ultima gara del Trofeo della Romagna 2023. Il ritrovo dalle 8.00 circa sarà in piazza Ghigi e le verifiche saranno nella galleria del centro commerciale “Mulino del Conca”. Il percorso si suddivide in tre tappe che portano tutte alla zona industriale di San Giovanni in Marignano dove le 7 prove concatenate avranno ogni giro una diversa distanza e tempo di percorrenza. Durante il tragitto ci saranno 2 controlli timbro e, novità assoluta, due controlli di passaggio fotografici. Alla fine dei circa sessanta km si torna per l’aperitivo al bar del Conad poi tutti a pranzo alla Locanda di San Pietro dove si svolgeranno le premiazioni. Nel pomeriggio, dalle 16 in piazza del Popolo, Magicherie: spettacolo per bambini con la Combriccola dei Lillipuziani. Gazebo degli scout con castagne e vin brulè. Il programma è realizzato da Nuova SAM (Scuderia Automobilistica Morcianese), Pro Loco, A.C. Morciano e Gruppo Scout, con il patrocinio del Comune di Morciano di Romagna