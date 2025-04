Donald Trump presidente. Firmati ordini esecutivi immediatamente dopo la nomina e scontro epico tra due visioni del mondo … di Gianni Toffali

Come promesso, un istante dopo l’insediamento da presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha firmato decine di ordini esecutivi, cioè decreti presidenziali con effetto immediato. Hanno riguardato temi diversissimi, tra cui politiche molto più rigide e restrittive sull’immigrazione, la sospensione del blocco di TikTok, il ritiro dagli accordi di Parigi sul clima e la grazia a centinaia di persone coinvolte nell’assalto al Congresso del 6 gennaio del 2021. Il decreto ciliegina sulla torta più politicamente scorretta del diritto americano, ha sentenziato che esistono solo due generi: maschile e femminile. L’ordine esecutivo include anche a livello federale i cosiddetti programmi di diversità, equità e inclusione, che erano stati introdotti per tutelare i gruppi minoritari nelle procedure di assunzione e nella formazione, ma che nel corso del tempo erano stati criticati da più parti. Traduzione per chi non bazzica nell’immaginifico mondo dei “mutasesso” a piè sospinto: fine delle ideologie gender, woke e lgbtq+. Nel regno di Trump, non solo gli adulti saranno salvaguardati dalla visione e dalla presenza di “mutaforma” che in natura non esistono, ma soprattutto i bambini americani, che alla pari dei bambini russi, saranno preservati dagli indottrinamenti scolastici. Si è comunque ben lontani dalla caduta dell’Agenda 2030 che contempla esattamente i progetti bocciati dagli ordini esecutivi di Trump. Lo spettacolo dello scontro tra due visioni opposte del mondo, è solo all’inizio. Per ora, non resta che divertirsi ad assistere alla rabbia impotente dei liberali, dei democratici, degli anticristiani e degli antiumani. Impotenti, li vedremo sbavare e schiattare di rabbia. Nell’attesa che L’Europa e l’Italia, eguagli il modello Trump, sarà uno spettacolo grandioso!

Gianni Toffali