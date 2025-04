Donate tre mini auto elettriche e un triciclo a pedali all’Oncoematologia Pediatrica di Rimini

Tre fiammanti mini auto elettriche e un triciclo a pedali per la gioia dei bimbi ricoverati, che non hanno perso tempo nel provarle e “scorrazzare” nei corridoi del reparto. E’ la donazione effettuata all’Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini dall’associazione di promozione sociale “Un Cuore per Tutti” di Savignano sul Rubicone, nata per aiutare le donne vittime di violenza e impegnata anche nel contrastare bullismo e cyberbullismo, ludopatia e alcolismo, svolgendo un lavoro orientato a prevenire qualsiasi forma di violenza attraverso i centri di ascolto.

La cerimonia di consegna

Giovedì 16 gennaio si è svolta la cerimonia di consegna da parte del presidente dell’associazione, Alfonso Ferrara, affiancato dalla vice presidente Antonietta Di Pierro e da Katia Di Donato, responsabile del negozio Toys Center di Rimini che ha fattivamente collaborato al progetto, alla presenza della dott.ssa Roberta Pericoli, Direttrice dell’Oncoematologia Pediatrica, dei medici Pietro Gasperini e Antonia Di Battista e della coordinatrice infermieristica Anna D’Elia.

Alfonso Ferrara: “Progetto per migliorare il senso di accoglienza dei bambini in ospedale”

“In un’ottica di arricchimento sociale e di umanizzazione del rapporto tra paziente e operatore la nostra intenzione è quella di partecipare al miglioramento dei servizi – ha spiegato Ferrara – per portare un po’ di allegria in Oncoematologia Pediatrica e ridurre lo stress ai piccoli pazienti. Ecco gli obiettivi chiave di un progetto tutto rivolto a migliorare il senso di accoglienza nella struttura ospedaliera, perché i bambini hanno bisogno di sentirsi liberi come a casa per affrontare al meglio la degenza. Ci sentiamo di esprimere un ringraziamento di cuore a tutto staff del reparto e alla nostra socia Liliana Bracci”.

Ausl Romagna