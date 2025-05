Donna ferita gravemente a San Secondo Parmense: accoltellata! Si cercano il marito e la verità…

Una tranquilla mattina di provincia è stata sconvolta da una violenza improvvisa. Una donna è stata aggredita all’interno della propria abitazione nel cuore del paese della Bassa Parmense e ora lotta tra la vita e la morte.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima avrebbe subito più coltellate al collo, al torace e agli avambracci, riportando emorragie gravi. È stata trovata ancora cosciente, ma le sue condizioni sono critiche e ha necessitato di un intervento d’urgenza da parte dei sanitari del 118.

A dare l’allarme – in un quadro che lascia sgomenti – sarebbero stati i figli della coppia, ancora piccoli, che sarebbero fuggiti in strada gridando aiuto. Le urla hanno attirato l’attenzione di una vicina, che ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul posto, oltre all’ambulanza, è stato fatto alzare in volo l’elisoccorso, atteso per il trasporto della donna in ospedale. Le forze dell’ordine sono arrivate nell’abitazione e hanno avviato le ricerche del marito, che al momento risulta irreperibile. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, ma al momento la sua assenza è un elemento chiave dell’indagine.

La comunità è sotto shock, mentre gli investigatori stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dell’aggressione e verificare se vi fossero segnali pregressi di tensione familiare.

Al momento non sono noti altri dettagli ufficiali sull’identità della donna o dell’uomo ricercato, né sul contesto in cui è avvenuta l’aggressione.

Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore, non appena verranno diffuse informazioni attendibili dalle autorità sanitarie e giudiziarie.