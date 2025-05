Donna in stato di alterazione provoca panico a Morciano di Romagna

Un episodio di tensione si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 maggio, in via Ponte a Morciano di Romagna. Intorno alle 16:30, una donna di 47 anni, residente in un altro comune della Provincia di Rimini, ha causato scompiglio nelle strade del paese. Testimoni riferiscono che l’individua, presumibilmente sotto l’effetto di alcol, camminava in modo instabile prima di cadere a terra e scontrarsi con l’asfalto, battendo la testa.

Il personale sanitario intervenuto sul luogo ha prontamente soccorso la donna, che inizialmente si è mostrata agitata e ha tentato di fuggire. È stato necessario calmarla prima di caricarla sull’ambulanza, che l’ha condotta all’ospedale di Riccione per ulteriori controlli. Sul posto sono intervenuti anche agenti della Polizia Locale per gestire la situazione e garantire la sicurezza.