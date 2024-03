Donna investita da un autobus a Bellariva di Rimini: trasportata d’urgenza all’ospedale

Una donna è stata investita da un autobus di linea nel primo pomeriggio di oggi a Bellariva di Rimini, in viale Regina Margherita. Al momento non sono note le cause e la dinamica dell’incidente. Gli inquirenti presenti sul luogo stanno visionando le videocamere installate sull’autobus per cercare di ricostruire l’accaduto.

La vittima, una donna di circa cinquant’anni, ha riportato un grave trauma cranico dopo essere caduta violentemente a terra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza, che hanno trasportato la donna d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena per ricevere le cure necessarie.