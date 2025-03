Donna precipita dal balcone nel Catanzarese, fermato il marito

Una donna di 46 anni è precipitata dal balcone al primo piano della sua abitazione a Botricello, nel Catanzarese, riportando gravi ferite. I carabinieri della Compagnia di Sellia Marina, giunti sul posto, hanno fermato il marito, che era con lei in casa, per il reato di maltrattamenti in famiglia. Secondo le prime ricostruzioni, la caduta sarebbe avvenuta al culmine di una lite tra i due. Gli inquirenti sono al lavoro per capire se si sia trattato di una caduta accidentale o se la donna, al momento ricoverata in ospedale in prognosi riservata, abbia cercato di sfuggire al marito.

AdnKronos