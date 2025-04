Donna sammarinese di 72 anni investita da un furgone a Coriano, trasportata in gravi condizioni a Cesena

Una donna di 72 anni di San Marino è rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre camminava lungo la strada insieme al marito. L’episodio è avvenuto sulla statale 72, in direzione Rimini-San Marino. Per cause ancora da chiarire, un furgoncino Fiat condotto da una donna l’ha investita, scaraventandola nel fosso accanto alla carreggiata. La donna ha riportato un trauma cranico e, a causa delle sue condizioni, è stata trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento in ospedale.