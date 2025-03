Donnavventura torna a Bellaria Igea Marina con le selezioni nazionali

Parte da Bellaria Igea Marina il nuovo corso di Donnavventura, con la selezione nazionale dell’avvincente format di spedizioni “al femminile”: il programma che attraverso la guida di un gruppo di giovani donne, fa visitare ai suoi telespettatori luoghi meravigliosi di tutto il mondo facendone vivere l’avventura attraverso lo schermo.

L’appuntamento per la selezione, è previsto a Bellaria Igea Marina domenica 2 giugno in Piazzale Kennedy dalle ore 10.00 alle 17.00, dove le Donnavventura veterane incontreranno le nuove candidate, che potranno avere la possibilità di esplorare le terre più affascinanti e remote del globo.

Oltre ad essere tipicamente spontanee, comunicative e tecnologiche, quest’anno alle Donnavventura 2024 sarà richiesto anche d’essere creative e social! Infatti durante la giornata di selezione, sarà loro consegnato un brief per creare contenuti social, da caricare sui propri profili, su Bellaria Igea Marina per raccontarne il territorio. In questo modo le candidate dovranno dimostrare d’essere delle reporter di viaggio pronte a vivere nuove e avvincenti avventure.

La selezione è infatti rivolta a tutte le ragazze che sognano di viaggiare con spirito di curiosità e avventura, pronte a vivere esperienze indimenticabili da imprimere nel cuore, negli occhi e saper trasmettere con i propri racconti.

La città di Bellaria Igea Marina è felice di accogliere la prima tappa di selezione, dopo quattro anni dalla visita di Donnavventura che ha girato una sua puntata proprio a Bellaria Igea Marina facendone conoscere usi, costumi e paesaggi.

«Legare la nostra città a questa fortunatissima trasmissione televisiva» – spiega il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi– «è un importante azione comunicativa, grazie alla strategia social che sarà messa in campo; inoltre premia la nostra costanza nel posizionamento del brand “Bellaria Igea Marina”, grazie al lavoro che svolgiamo con la DMO ed al contributo del nostro direttore artistico Andrea Prada.»