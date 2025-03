Donne. Spinelli (FdI): a Bruxelles per testimoniare impegno governo italiano anche nello sport femminile 

“E’ stato un grande onore per me partecipare all’iniziativa “Women in Sport” presso il Parlamento Europeo in rappresentanza del Senato della Repubblica e nello specifico della commissione Affari Costituzionali. Un ‘opportunità di confronto molto utile per la crescita delle Nazioni”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli.

“Ho testimoniato con orgoglio l’impegno del Parlamento italiano nel promuovere politiche per la parità di genere, ottenendo risultati importanti. Nella classifica dell’EIGE, infatti, l’Italia ha registrato il miglioramento più significativo tra tutti gli Stati membri. Anche per quel che riguarda lo sport, il Parlamento italiano ha approvato una modifica dell’art 33 della Costituzione per inserire il riconoscimento del valore educativo dello sport e tra le azioni dell’esecutivo a guida Giorgia Meloni c’è, ad esempio, l’incremento delle risorse a sostegno e tutela delle atlete in maternità. Ma sarà necessario promuovere in maniera più incisiva il passaggio degli sport femminili al professionismo. Non solo, l’impegno del Parlamento e del Governo sarà quello di mettere a sistema le risorse nazionali ed europee per rendere la parità di genere sempre più presente in tutte le politiche pubbliche, compreso lo sport”, conclude Spinelli.