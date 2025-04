Dott. Camilleri, giovane e valente e stimato ortopedico lascia San Marino? … di Erik Casali

Corre voce che sia stato silurato l’emergente Dott. Camilleri, giovane e valente e stimato ortopedico anche dall’Italia, e pare che il suo operato faccia ombra a qualcuno e quindi anziché far crescere attorno a lui l’ ortopedia Sammarinese , lo si voglia cacciare.

Mi auguro che mi abbiano riferito male, ed in ogni caso non molleremo, chiederemo chiarimenti e vorremmo vederci chiaro e a fondo, visto che il Partito Socialista ha come priorità la salute e la Sanità del nostro paese.

Erik Casali, Partito Socialista