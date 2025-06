Dramma in Puglia. Bambino di 11 anni muore sotto la doccia: indagini in corso sulle cause

Una tragedia improvvisa ha colpito Montecorvino Pugliano, piccolo centro in provincia di Salerno, dove un bambino di appena 11 anni è stato trovato senza vita nella doccia di casa. A rinvenirlo sono stati i familiari, nel tardo pomeriggio di domenica 1° giugno. Ogni tentativo di soccorso si è purtroppo rivelato inutile: all’arrivo del personale del 118, il piccolo era già privo di vita.

Secondo quanto riportato da Pierluigi Frattasi su Fanpage.it, i primi riscontri medici fanno pensare a un malore improvviso, ma l’esatta causa del decesso resta ancora da accertare. Come da prassi in casi così delicati, il pubblico ministero di turno ha disposto l’autopsia e il sequestro della salma.

Sul luogo della tragedia sono giunti anche i carabinieri, che hanno avviato i rilievi e ascoltato i testimoni per chiarire le circostanze. I militari stanno ricostruendo gli ultimi momenti del bambino per stabilire se vi siano elementi che possano spiegare quanto accaduto o se si tratti, come al momento appare più probabile, di una tragica fatalità.

In presenza di un decesso così prematuro, soprattutto quando coinvolge un minore, la legge impone accertamenti approfonditi per fugare ogni dubbio e restituire alla famiglia una verità certa, per quanto dolorosa.

La comunità di Montecorvino Pugliano, sconvolta dalla notizia, si è stretta attorno ai familiari del piccolo, in un silenzioso cordoglio che esprime l’atrocità di una perdita tanto improvvisa quanto inspiegabile.