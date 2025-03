Due arresti della Polizia a Ravenna per droga e violenza sessuale

Ravenna – Nella giornata di martedì 25 marzo, la Polizia di Stato ha portato a termine due importanti arresti nella provincia di Ravenna, a seguito di operazioni mirate condotte dalla Squadra Mobile. Questi interventi, disposti dal Questore Lucio Pennella, si sono concentrati principalmente sulla cattura di latitanti e attività legate a reati di droga e violenza.

Il primo arresto è avvenuto nel pomeriggio, nei pressi del porto, dove gli agenti hanno rintracciato un cittadino extracomunitario. L’uomo era destinatario di un ordine di cattura emesso per una condanna a due anni di reclusione da parte del Tribunale di Ravenna, legata a reati di sostanze stupefacenti.

Successivamente, in un’operazione di appostamento in un’area centrale della città, è stato arrestato un secondo individuo, di nazionalità italiana. Quest’ultimo era stato condannato dal Tribunale di Bologna a un anno e un mese di reclusione per un caso di violenza sessuale avvenuto nel settembre 2021.

Entrambi gli arrestati sono stati identificati e trasferiti in carcere, dove sconteranno le rispettive pene. Le indagini della Polizia proseguono per garantire la sicurezza nella zona e contrastare il crimine.