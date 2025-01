Due giorni di festa a Riccione Paese per salutare l’arrivo della Befana

Il palinsesto eventi del “Riccione Christmas Sea” incontra uno dei personaggi più amati dai bambini, la Befana, nell’ambito dei festeggiamenti volti a valorizzare la tradizione e l’identità di Riccione. Il 5 e il 6 gennaio, l’antico borgo di Riccione Paese festeggia la vecchina più amata di tutti i tempi, con iniziative, momenti di animazioni e giochi pensati per coinvolgere e intrattenere i bambini, offrendo anche un’occasione speciale di condivisione e svago per tutti i presenti.

Domenica 5 gennaio: i laboratori creativi, la “tombola kitsch” e i mercatini

Già da domenica 5 gennaio (ore 15) si entra nello spirito dei festeggiamenti con i preparativi per l’arrivo della Befana: in piazza Matteotti i bambini potranno cimentarsi nel laboratorio creativo per realizzare la calza da riempire con dolci e desideri, a cura della scuola FraBastè. Alle 15 prenderà il via la “tombola kitsch”, un’occasione per riciclare i regali non graditi trasformandoli in doni nuovi e originali (per ogni regalo consegnato, che dovrà essere incartato, si riceveranno due cartelle per partecipare alla tombola). Intanto il corso Fratelli Cervi si animerà con i tradizionali mercatini del Paese.

Lunedì 6 gennaio: arriva la Befana con un sacco pieno di sorprese

Come da tradizione il 6 gennaio alle 15 arriva la Befana insieme alle sue fidate compagne di viaggio, con un grande sacco pieno di dolci e carbone e con le calze da distribuire a tutti i bambini. In piazza Matteotti, i bambini e le bambine potranno ritirare la dolce calza a sorpresa presentando la cartolina-invito che l’amministrazione comunale ha consegnato in tutte le scuole primarie e dell’infanzia della città nei giorni precedenti le vacanze natalizie. Dalle 15:30, la piazza si trasformerà in un luogo di meraviglia, con uno spettacolo di magia caratterizzato da ali luminose e grandi bolle di sapone a cura di Ludmilla.

Le celebrazioni per la Befana sono inserite nel progetto “Natale in Paese” a cura del Comitato Riccione Paese e realizzate in collaborazione con il Comune di Riccione. La distribuzione delle calze della Befana è realizzata in collaborazione con il comitato locale di Riccione della Croce rossa italiana.

Comune di Riccione