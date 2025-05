Due incidenti stradali rilevati dalla Polizia Locale di Cesena: tutti gli elementi

Nella mattinata di oggi, lunedì 12 maggio, la Polizia Locale di Cesena è intervenuta per due incidenti stradali avvenuti rispettivamente in via Calcinaro e in viale Bovio.

Il primo sinistro ha coinvolto un autobus con a bordo studenti di una scuola media di Arezzo, in gita a Cesenatico, e una donna in bicicletta. Secondo una prima ricostruzione ancora in fase di accertamento, la ciclista – una 66enne residente a Cesena – avrebbe svoltato improvvisamente, causando l’impatto. La donna è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale ‘Maurizio Bufalini’, dove è attualmente ricoverata con prognosi riservata.

Il secondo incidente è avvenuto alle ore 12:35 in viale Bovio, dove si sono scontrati una BMW Serie 5 e una motocicletta. Il motociclista, un 65enne cesenate, è stato anch’egli trasferito al pronto soccorso del nosocomio cittadino per le cure del caso. Anche per questo episodio la dinamica è in fase di ricostruzione da parte degli agenti.

Cesena, 12 maggio 2025

Comune di Cesena