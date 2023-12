DUE MAGREBINI DENUNCIATI DAI CARABINIERI PER AVERLI OLTRAGGIATI E DENIGRATI

Bologna – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno denunciato due magrebini residenti a Bologna e in Toscana per oltraggio a Pubblico Ufficiale. I due uomini, di 27 e 30 anni, sono disoccupati, celibi e già noti alle forze dell’ordine. Inoltre, sono stati contestati anche per manifesta ubriachezza in luogo pubblico. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso del 27enne un mezzo grammo di hashish. Gli eventi si sono verificati alle 7:30 circa, quando i Carabinieri hanno ricevuto una segnalazione di una lite tra i due uomini davanti a un bar nel quartiere San Donato-San Vitale. I militari sono arrivati sul posto e si sono confrontati con i due individui che, ubriachi e ad alta voce, hanno insultato i Carabinieri e il loro operato davanti a numerosi passanti e persone in attesa alla fermata dell’autobus.