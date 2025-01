Due ragazze salvate in mare a Marina di Ravenna: azione coraggiosa di due bagnanti presenti in spiaggia

Ieri sera, sul litorale di Marina di Ravenna, due ragazze sono state salvate da annegamento grazie all’intervento coraggioso di bagnanti presenti in spiaggia. La madre delle ragazze ha lanciato l’allarme e due uomini si sono tuffati in mare per salvarle. Uno dei soccorritori era un bagnante ravennate, mentre l’altro era un funzionario dei Vigili del fuoco. Con grande difficoltà, sono riusciti a trarre in salvo le ragazze, mentre un dipendente dello stabilimento balneare ha contribuito al recupero dei bagnanti. Grazie alla pronta e coraggiosa azione dei soccorritori, le ragazze sono state salvate e ora tutti sono al sicuro. Questo gesto eroico mette in luce l’altruismo e il coraggio di chi si è sacrificato per salvare delle vite in pericolo.