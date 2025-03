Durante le feste Rimini si veste di cultura

Nella settimana di Natale, la città vestita a festa invita a scoprire i gioielli di arte e cultura riminese con una serie di iniziative e occasioni di scoperta, dedicate anche ai più piccoli.

La Biblioteca riapre al pubblico sabato 28 dicembre con Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata alle sale antiche: Alla scoperta del patrimonio storico della Biblioteca Gambalunga.

Sabato 28 dicembre si va alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città, un viaggio attraverso secoli di storia con Le Meraviglie di Rimini, City Tour a cura di Visit Rimini.

Domenica 29 dicembre vi aspetta Fellini Experience, un’esperienza immersiva tra le sale del Fellini Museum dove si ripercorre assieme a Fellini la storia del cinema italiano, i grandi miti della sua epoca da Mastroianni ad Anita Eckberg, le prime pubblicità dei prodotti italiani più blasonati sino ai provini dei personaggi dei film. A cura di Visit Rimini.

Domenica 29 dicembre in occasione dell’uscita della prima edizione della Mappa Turistica del Borgo San Giuliano, La Società de Borg propone un originale tour guidato per le vie del borgo, con i racconti degli abitanti, gli aneddoti e le curiosità di questo suggestivo angolo della città.

Tour del Borgo con la nuova Mappa Turistica.

Da non perdere i laboratori per i più piccoli e per le famiglie al Museo della Città sabato 28 e domenica 29 dicembre.

Tra le altre mostre da visitare: al Palazzo del Fulgor Semplicemente Marcello… Il cinema, il fascino, lo stile di un antidivo di successo, attraverso la quale Rimini festeggia i 100 anni di Marcello Mastroianni rendendo omaggio non solo al suo talento e alla sua straordinaria simpatia umana, ma al suo rapporto speciale con Federico Fellini. La grande mostra allestita nell’Ala di Isotta del castello, è dedicata, invece, alle cover d’artista ‘Da Picasso a Warhol – Le vinyl cover dei Grandi Maestri’, ed è visitabile fino al 5 gennaio.

Alla Galleria dell’Immagine, in Palazzo Gambalunga, sede della Biblioteca civica, sono esposte le fotografie di Elisabeth Ubbe, fotogiornalista svedese il cui lavoro si concentra su tematiche relative alle donne, all’uguaglianza, alla giustizia sociale e allo sviluppo sostenibile, mentre al Museo della Città continua la mostra di Maurizio Minarin e una piccola mostra dal titolo Dal buio alla luce – Opere dai depositi del Museo della Città “L. Tonini” che contiene opere, generalmente custodite nei depositi e normalmente lontane dagli occhi del pubblico (visitabile fino al 31 gennaio).

