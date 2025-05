E’ Giulia Corazzi la nuova segretaria del Partito Democratico di Rimini

Al suo fianco, il vice Christian D’Andrea. Giacomo Gnoli e Anna Maria Barilari alla guida invece della segreteria del Comunale. “Una squadra di amministratori giovani e di giovani cresciuti nei Circoli esponenti di una generazione che ha già dimostrato però anche competenza e capacità amministrativa”

Si apre oggi un nuovo percorso, che traguarderà il Partito Democratico alle tante sfide dei prossimi anni. Per affrontarle al meglio delle aspettative del futuro, come auspicato dalla Segreteria Nazionale abbiamo avviato da mesi un percorsi congressuale all’insegna del confronto e dell’unità.

Insieme al segretario regionale Luigi Tosiani, alla sua vice Emma Petitti e al segretario uscente della provincia di Rimini Filippo Sacchetti si è partiti da da un punto fermo: individuare e mettere al centro le migliori energie che la nostra comunità ha da spendere sia fra gli amministratori che nei Circoli e focalizzare un lavoro congiunto sui tanti temi e sulle battaglie che ci uniscono.

Da qui la scelta condivisa di affidare la nuova segreteria provinciale a Giulia Corazzi, affiancata dal vice Christian D’Andrea. A livello di Comune di Rimini ecco invece il timone nelle mani di Giacomo Gnoli e, insieme a lui, la vice Anna Maria Barilari.

I quattro si sono presentati ufficialmente oggi nella sede del Circolo del Centro Storico di Vicolo Beccari 4 ed è dal cuore della città capoluogo che si apre il nuovo capitolo della lunga storia democratica.

“Quello che ci aspetta sarà un congresso che vogliamo partecipato, aperto e costruttivo per riorganizzare il partito ma anche e soprattutto per esercitare quel ruolo democratico che fa parte del nostro dna. Quindi discutendo i tanti temi che toccano il territorio provinciale e le diverse scelte di campo che dobbiamo sostenere per il nostro Paese: perché, dobbiamo dirlo con forza, la sanità pubblica va difesa e salvaguardata, i territori e le Regioni non possono essere lasciati soli a gestire gli innumerevoli tagli che il governo sta attuando, l’emergenza casa sembra diventare se possibile sempre più emergenza e sempre più persone non riescono a costruirsi un futuro stabile e a esercitare il loro diritto a entrare in un mondo pervaso da guerre su cui non possiamo più restare in silenzio e accettare ad esempio che in Palestina e in Ucraina muoiano migliaia di persone sotto i nostri occhi” commentano in coro i quattro, per poi aggiungere: “Questo congresso sarà un momento di democrazia partecipativa, la stessa che dovremo esercitare tutti andando a votare ai Referendum dell’8 e 9 giugno per garantire un lavoro più stabile e sicuro e la cittadinanza italiana. Sarà un momento in cui parleremo ai nostri iscritti del Pd che tutti i giorni si impegnano per garantire che i nostri Circoli rimangano presidi di democrazia fondamentale per le nostre città, ma sarà anche un congresso per tutte le persone, la società civile le associazioni e tutte e tutti quelli che vorranno contribuire a disegnare un futuro migliore per il nostro territorio e impegnarsi per le battaglie che ci aspettano per il nostro Paese”.

“Faremo questo percorso con una squadra che mette al centro le migliori energie della nostra comunità, Unite, perché la pluralità del nostro partito per noi è e rimane un valore e da questo ripartiamo. Una squadra di amministratori e di giovani cresciuti nei Circoli con cui, sono certa, sapremo farci trovare pronti alle sfide appena descritte e al futuro. Per la prima volta, il segretario provinciale e quello del capoluogo sono trentenni, giovani ma esponenti di una generazione che ha già dimostrato però anche competenza e capacità amministrativa ed è da qui che ripartiamo. Vi aspettiamo nei nostri congressi, nelle piazze e nei circoli della provincia” le prime parole da segretaria di Giulia Corazzi.