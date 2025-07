È morto Celso Valli, storico produttore di Vasco Rossi, Laura Pausini ed Eros Ramazzotti

“La nostra collaborazione- continua- è di lunga data. Praticamente è stato il curatore degli arrangiamenti di tutte le mie ballate… ‘Senza parole‘, ‘Sally’, ‘Un senso’, ‘Se ti potessi dire‘, solo per citarne alcune… E ogni volta il risultato dei suoi arrangiamenti andava oltre le aspettative. Come è accaduto con l’album ‘L’altra metà del cielo’. Stavo assistendo ‘intontito a guardare’ alla trasformazione delle mie canzoni in musica classica per lo spettacolo al Teatro alla Scala di Milano…. è stato straordinario. Grazie di tutto Celso”.

“Ci mancherai maestro”, fa eco Eros Ramazzotti che pubblica uno scatto di molti anni fa. Presente anche Aurora Ramazzotti bambina. “Celso Valli mi ha accompagnata con il suo talento di musicista e produttore per molti anni. Avete ascoltato tantissime mie canzoni arrangiate e suonate da lui, alcune delle quali sono diventate colonne sonore della vostra e della mia vita”, scrive Laura Pausini. “La notizia della sua scomparsa oggi lascia tutti noi suoi amici e collaboratori profondamente tristi“, aggiunge. E poi conclude: “La tua musica e il tuo ricordo resteranno sempre con me, ogni volta che canterò le canzono che abbiamo creato insieme, ogni volta che tornerò a Bologna e la tua anima sarà lì, sotto i portici e nei ristoranti, nei colli e nell’aria. Con tutto quello che hai lasciato a me e alla musica italiana” “È venuto a mancare Celso Valli. Un grande musicista, uno straordinario arrangiatore, un autore, un direttore d’orchestra, un vero artista, con cui ho avuto l’onore di collaborare. Ciao Celso, sono molto addolorato, ci mancherai…“, il messaggio di Gianni Morandi. Tra i commenti l’emoji con il cuore spezzato pubblicata da Giorgia. Agenzia Dire