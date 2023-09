E’ morto Fernando Botero, il pittore colombiano aveva 91 anni

Si è spento nel principato di Monaco, era stato colpito da una polmonite

Il pittore colombiano Fernando Botero, considerato l’artista vivente più famoso del paese sudamericano, è morto oggi all’età di 91 anni. Il pittore delle figure rotonde, nato a Medellin il 19 aprile 1932, si è spento nel principato di Monaco.

Lina Botero, figlia dell’artista, ha spiegato a Caracol Radio che il padre “si è spento alle 9 di oggi. Da 5 giorni era in condizioni di critiche dopo aver sviluppato una polmonite”.

Botero era stato ricoverato lo scorso weekend in una clinica del principato ed era stato dimesso ieri. Avrebbe dovuto proseguire la convalescenza a casa, ma le condizioni si sono rapidamente aggravate fino al decesso di oggi. “E’ morto a 91 anni, ha avuto una vita straordinaria ed è andato via nel momento giusto”, ha aggiunto la figlia, evidenziando che Fernando Botero “ha dedicato la sua vita al suo paese, tema centrale della sua opera”. Il pittore è morto 4 mesi dopo la scomparsa della moglie, l’artista greca Sophia Vari.

La città di Medellin ha decretato 7 giorni di lutto. “A Medellin piangiamo con dolore nel cuore per la morte del maestro Botero. La sua vita, la sua opera, il suo amore per Medellin e per la Colombia resteranno per sempre. Medellin decreta 7 giorni di lutto e renderà omaggio da piazza Botero ad altri luoghi dopo l’eredità” del pittore “resterà per sempre”, scrive su X il sindaco della città, Daniel Quintero Calle.

