E’ morto Franz Beckenbauer

Franz Beckenbauer, noto in tutto il mondo come “Der Kaiser,” è deceduto all’età di 78 anni, lasciando un vuoto nel mondo del calcio che difficilmente potrà essere colmato. La sua carriera straordinaria sia come calciatore che come allenatore lo ha reso una leggenda indiscussa del calcio tedesco e mondiale.

Nato nel 1945, Beckenbauer ha vissuto un’infanzia nell’Europa postbellica, in una Germania devastata dalla guerra. Crescendo in questo contesto, ha trovato nel calcio non solo una passione, ma anche un mezzo per esprimersi e per riscattare la sua nazione. Sin da giovane, ha dimostrato una straordinaria abilità nel maneggiare il pallone, con un controllo di palla impeccabile e una visione di gioco eccezionale.

La sua carriera da calciatore è stata segnata da numerosi successi. Ha giocato per il Bayern Monaco, il New York Cosmos e l’Hamburger SV, vincendo una serie di titoli nazionali e internazionali. È stato protagonista nella vittoria della Germania Ovest nella Coppa del Mondo FIFA del 1974, un torneo che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del calcio.

Il soprannome “Der Kaiser” (“L’Imperatore”) non è stato dato per caso. Beckenbauer era un leader naturale sia dentro che fuori dal campo. La sua eleganza nel gioco e la sua capacità di leggere le situazioni lo hanno reso uno dei migliori difensori centrali di tutti i tempi. Ha dimostrato una classe innata nell’arte della difesa, con una straordinaria capacità di anticipare gli avversari e una freddezza sotto pressione che lo rendeva un giocatore eccezionale.

Ma la sua influenza sul calcio non si è limitata al campo da gioco. Dopo il ritiro come calciatore, Beckenbauer ha intrapreso una carriera di successo come allenatore e dirigente sportivo. Nel 1990, ha guidato la squadra tedesca alla vittoria nella Coppa del Mondo come allenatore, diventando uno dei pochi a vincere il torneo sia come giocatore che come allenatore.

Beckenbauer era anche noto per il suo impegno nel promuovere il calcio e lo sport in generale. Ha lavorato come ambasciatore dello sport e ha contribuito a portare la Coppa del Mondo in Germania nel 2006. Il suo contributo allo sviluppo del calcio è stato riconosciuto in tutto il mondo.