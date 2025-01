E ORA? fiducia e concretezza 

A qualche giorno dalla fine della Legislatura possiamo certamente iniziare ad esprimere alcune considerazioni anche in merito a ciò che verrà. Siamo infatti giunti al termine di un percorso di Governo durato quasi cinque anni durante i quali abbiamo lavorato a progetti importantissimi per il sistema paese. Nel futuro il nostro sarà un atteggiamento di coerenza con l’obiettivo che ci siamo sempre prefissati: essere con serietà al servizio del paese.

Dopo un periodo caratterizzato da un clima di grande confusione tutte le forze politiche si stanno riorganizzando alla luce della situazione creatasi. Un bilancio, in questo momento, è giusto farlo e, benché siano sempre le persone a dover esprimere la propria opinione sull’operato dei vari partiti, siamo soddisfatti di aver potuto lavorare con tutte le nostre forze per rispondere alla fiducia accordataci dai cittadini, per ciò che era di nostra competenza.

La prospettiva di sviluppo economico utile a garantire benessere a tutta la popolazione, la possibilità di rendere San Marino la Repubblica più tecnologica del mondo, la prima comunità energetica nazionale, il sostegno all’attività di semplificazione della normativa sulle attività economiche sono solo alcuni dei contributi di valore che abbiamo voluto portare rispettando i temi fondanti che caratterizzano tutte le nostre proposte: obiettivi chiari, qualità di livello mondiale, lavoro per le aziende del territorio, indicazione del finanziamento e controllo del progetto in mano ai sammarinesi.

Si apre ora un periodo elettorale in cui come DOMANI – Motus Liberi ci concentreremo su un progetto politico che continui a mettere al centro, come sempre, proposte serie, concrete e persone competenti per realizzarlo.

Crediamo che il prossimo governo non dovrà essere semplicemente retto da logiche politiche, ma soprattutto da una comune visione del paese e dalla volontà concreta di conseguire risultati, a beneficio dell’interesse collettivo.

Un sistema economico innovativo, internazionalizzato e ricco di opportunità, insieme ad una società inclusiva e ad un sistema di welfare di qualità, sono da sempre gli obiettivi che perseguiamo e quindi temi fondamentali che ovviamente emergeranno all’interno della nostra proposta per il futuro della Repubblica.

Andando oltre agli avvenimenti delle ultime settimane, la nostra consapevolezza è quella di aver condotto un lavoro sincero e sicuramente serio, che ha portato alla realizzazione di progetti cardine, essenziali per un paese moderno, in linea con i tempi. Siamo fermamente convinti che quei progetti debbano andare avanti, senza il rischio di trovarsi in futuro impantanati in una politica immobile e miope. Come DOMANI – Motus Liberi, ci imponiamo la mission di costruire mettendoci al servizio del Paese, non contro qualcuno o qualcosa ma con grande senso di responsabilità.

Ci permettiamo quindi una considerazione semplice: I cittadini avrebbero bisogno di una iniezione di fiducia che può derivare solo da fatti concreti, non da promesse a buon mercato fatte in campagna elettorale, o ancor peggio da sedute di Consiglio orientate a fare bella figura al microfono. Crediamo che la Politica sia una cosa seria e significhi autorevolezza, pragmatismo, ascolto delle istanze dei cittadini, strumento funzionale alla costruzione di un Paese nuovo, migliore, in mano alla democrazia. La Politica ed i cittadini dovrebbero avere in comune l’amore per la Repubblica e come tutti gli amori avere parte attiva sulla sua gestione.

DOMANI – Motus Liberi