E Tulliaccio si sposa! Tullio Vittorio Giacomini e Francesca Brugnettini oggi si sposano a San Marino

Alle 11:30 precise, presso il Palazzo Pubblico alla presenza del Segretario di Stato per gli Affari Interni, Gian Nicola Berti, Tullio Vittorio Giacomini, nonostante i suoi ben 87 anni, procederà come annunciato con largo anticipo, a unirsi in matrimonio con Francesca Brugnettini, sua partner da molti anni nella scrittura, nell’arte e nella vita di tutti i giorni.

Anche GiornaleSM, riconoscendo l’impatto significativo di Tullio sullo sviluppo dell’informazione a San Marino, si aggrega al coro di congratulazioni sammarinesi per esprimere i migliori auguri alla coppia.