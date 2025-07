È uscita dal coma l’unica sopravvissuta all’incidente sull’A4: ricorda tutto e ha chiesto del marito

Silvia Moramarco, 37 anni, l’unica sopravvissuta all’incidente avvenuto sulla A4 Torino-Milano tra Novara est e l’uscita per Marcallo Mesero domenica 27 luglio, è stata svegliata dal coma farmacologico. È cosciente e ricorda quanto è successo e, per prima cosa, ha chiesto del marito. A riferirlo è Il Corriere della Sera.

L’IMPATTO E LE QUATTRO VITTIME

La donna era stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano dopo l’impatto con l’auto guidata da un 82enne – Egidio Ceriani – che viaggiava contromano nel tratto di strada coinvolto. L’uomo, dopo aver percorso 7km ed evitato due macchine, non è riuscito a scansare la terza. L’anziano è tra le vittime, insieme al marito di Silvia, Valerio Amodio Giurni (37 anni), e i loro amici designer di Barbie Gianni Grossi e Mario Paglino, entrambi di 52 anni. Silvia è arrivata in ospedale in condizioni critiche, ma stabili. Ha subito un intervento ed è poi rimasta in coma farmacologico fino al risveglio.

L’AUTOPSIA SULL’ANZIANO

Sempre come scrive il Corriere, domani a Tito, paese in provincia di Potenza di cui era originario, si terrà il funerale di Giurni. Quello di Grossi e Paglino sarà celebrato, invece, venerdì a Novara. Non è stata definita, infine, una data per le esequie di Ceriano. La Procura di Novara ha disposto l’autopsia per capire se l’anziano avesse assunto farmaci particolari prima di mettersi alla guida o abbia avuto un malore. Secondo quanto raccontato da un amico, il pensionato non dormiva da due giorni ed era uscito per acquistare dei sonniferi.

