E45: Chiusura svincolo di San Vittore a causa dei lavori. Impatti sulla viabilità per i residenti

Avviso di lavori di manutenzione della segnaletica stradale verticale nello svincolo di San Vittore, Via Canelli e Rio dei Mulinelli

Anas ha programmato i lavori di manutenzione della segnaletica stradale verticale all’interno dello svincolo di San Vittore, situato sulla E45. I residenti di via Canelli e Rio dei Mulinelli sono invitati a prendere nota di queste informazioni importanti.

I lavori si svolgeranno martedì 19 dicembre e comporteranno la chiusura dei rami della E45 in entrata e in uscita in direzione Ravenna dello svincolo di San Vittore (km. 218+000). Tale chiusura sarà in vigore dalle ore 9:00 alle ore 17:00. Anas desidera informare i residenti che durante questo periodo sarà permesso l’accesso alle abitazioni utilizzando l’E45 in entrata dallo svincolo di San Carlo e in uscita dallo svincolo di Borgo Paglia.

Si comunica inoltre che nella Via Canelli, situata all’interno dello svincolo E45 di San Vittore, sarà istituito un divieto temporaneo di transito nel tratto compreso tra Via San Vittore e Via Vic.le Canelli. Questo divieto sarà in vigore dalle ore 7:00 alle ore 17:00 del giorno 19 dicembre.

Per ulteriori informazioni e dettagli, si prega di contattare Anas. Si prega di scusarsi per eventuali disagi e di prendere le necessarie precauzioni per navigare in quest’area durante i lavori di manutenzione.