Eccellenza e innovazione: San Marino punta sulla formazione qualificata per il futuro del lavoro con Stage Academy 2025

San Marino, 16 giugno 2025 – Una visione strategica per il mercato del lavoro sammarinese, focalizzata su innovazione, sinergie territoriali e formazione d’eccellenza: questo il cuore della conferenza stampa che ha presentato la nuova edizione di Stage Academy 2025, frutto della collaborazione tra la Segreteria di Stato per il Lavoro, Programmazione Economica, rapporti con AASS, Transizione Ecologica e Innovazione Tecnologica, Passepartout S.p.A, l’Associazione Nazionale Industria Sammarinese (ANIS) e l’Università degli Studi di San Marino. Un’iniziativa che consolida il percorso della Repubblica verso una crescita sostenibile e tecnologicamente avanzata.

Il Segretario di Stato per il Lavoro, Alessandro Bevitori, ha aperto l’incontro sottolineando i dati incoraggianti relativi alla disoccupazione sul Titano, testimonianza di un sistema economico resiliente e dinamico. Ha poi enfatizzato il ruolo di aziende come Passepartout, fiore all’occhiello dell’eccellenza tecnologica sammarinese, capaci di generare opportunità e di trainare l’innovazione. La loro presenza sul territorio è un indicatore significativo della direzione intrapresa dal Paese verso settori a elevato valore aggiunto.

Successivamente, Stefano Franceschini, Presidente di Passepartout, ha posto l’accento sull’importanza delle sinergie tra il tessuto imprenditoriale e il territorio. Per un’azienda che si posiziona all’avanguardia nello sviluppo di software gestionali e soluzioni informatiche, la connessione profonda con l’ecosistema locale è un fattore abilitante per la crescita e l’innovazione. La Stage Academy si configura proprio come espressione tangibile di questa filosofia, rappresentando un ponte tra formazione accademica e fabbisogno aziendale.

Entrando nel vivo dell’iniziativa, Simone Casadei Valentini, Direttore Progettazione di Passepartout, ha illustrato i dettagli del programma Stage Academy 2025. L’obiettivo primario è formare professionisti con competenze solide e realmente spendibili nel mondo del lavoro, creando figure altamente qualificate nel campo del software gestionale e della consulenza applicata. Il percorso formativo mira a sviluppare competenze che spaziano dalla gestione delle Operations e della Supply Chain, alla logistica di magazzino con sistemi WMS che coprono ogni aspetto, dalla scorta minima alle previsioni di vendita, e dalla Distinta Base agli Ordini di Produzione con integrazione MES per il collegamento delle macchine industriali. Si approfondiscono inoltre i fondamenti dell’informatica, con ambienti di sviluppo e linguaggi di programmazione, e si affrontano i laboratori di verticalizzazione per la creazione di soluzioni tailor made. Vengono esplorate le architetture cloud, dal datacenter proprietario ai provider di Public Cloud come Amazon Web Service, e le dinamiche della Retail disruption, dalla gestione del negozio fisico all’e-commerce ottimizzato per la SEO. Il programma include anche un laboratorio di Intelligenza Artificiale, con focus su linguaggio Python, database vettoriali e AI generativa come ChatGPT, e strumenti per l’assistenza e la formazione a distanza, quali la condivisione del desktop e i webinar in diretta. Infine, viene valorizzato il ruolo dei Social Network come strumento imprescindibile per il rapporto con la comunità dei clienti. La forte connessione con l’Università degli Studi di San Marino e ANIS assicura un allineamento costante tra il programma accademico e le esigenze concrete del mercato. Il successo delle edizioni precedenti è testimoniato dall’elevato tasso di inserimento lavorativo: circa due terzi dei partecipanti agli stage precedenti hanno trovato impiego presso Passepartout, un dato che evidenzia l’efficacia del modello formativo.

William Vagnini, Direttore di ANIS, ha ribadito la centralità di iniziative come la Stage Academy per lo sviluppo industriale del territorio. La capacità di attrarre e formare talenti in settori strategici è un pilastro per la competitività delle imprese sammarinesi, e la collaborazione tra istituzioni, università e aziende rappresenta la via maestra per raggiungere questi obiettivi.

A chiusura degli interventi, Laura Gobbi, Direttore Generale dell’Università degli Studi di San Marino, ha arricchito il dibattito con una riflessione sull’importanza del ruolo femminile nel mondo del lavoro, in particolare nei settori tecnologici. L’Università si impegna attivamente a supportare e valorizzare il percorso professionale delle donne, promuovendo percorsi di studio e formazione che favoriscano la loro piena integrazione e il loro contributo innovativo in ogni ambito.

La partecipazione alla Stage Academy 2025 è aperta a un massimo di 30 candidati. Il percorso formativo, ai sensi del D.D. 105/2022 art. 9 e della Delibera Commissione Lavoro n. 1 del 20/5/2025, prevede un impegno a tempo pieno, con un rimborso spese di € 500 mensili per i primi tre mesi. Dal quarto mese in avanti mille euro, per tutta la durata dello stage.

Possono candidarsi i residenti a San Marino o nelle province di Rimini, Forlì-Cesena, Pesaro e Urbino, Ravenna, in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in discipline Economiche o diploma Istituto Tecnico Economico/Liceo Economico; laurea in Ingegneria Gestionale; laurea in Informatica o diploma Istituto Tecnico Tecnologico con indirizzo informatico; laurea in altre discipline STEM o diploma Liceo Scientifico.

Le domande di iscrizione, corredate da curriculum vitae, devono essere presentate entro il 6 luglio 2025 attraverso la sezione “Lavora con Noi – Stage Academy 2025” del sito ufficiale di Passepartout, accessibile al seguente link: https://www.passepartout.net/azienda/lavora-con-noi/stage-academy?idfigura=241. La partecipazione allo stage è subordinata al superamento di un esame di ammissione che si terrà tra il 7 e il 18 luglio 2025, valutato da un’apposita commissione composta da esponenti di Passepartout e funzionari della Segreteria al Lavoro.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Passepartout S.p.A. al numero 0549 978011 o via email all’indirizzo corsi@passepartout.sm.

Stage Academy 2025 rappresenta un investimento tangibile nel capitale umano di San Marino, una dimostrazione concreta di come la collaborazione tra attori istituzionali e privati possa generare valore, occupazione qualificata e spingere il Paese verso nuove frontiere dell’innovazione.

Segreteria di Stato per il Lavoro