ECCEZIONALE BILANCIO PER ATTITUDE CENTRO DANZA SAN MARINO

Importantissimi riconoscimenti italiani e mondiali nell’anno accademico 2022-2023

Bilancio davvero esplosivo nell’anno accademico 2022-2023 per Attitude Centro Danza, la prima scuola di danza classica di San Marino, fondata 30 anni fa dalla direttrice Daniela Semprini.

Come consuetudine, durante l’anno è ripresa l’attività di partecipazione a concorsi nazionali ed internazionali, attività che affianca il lavoro settimanale delle allieve che frequentano i corsi annuali della scuola, rafforzandone le qualità personali.

Nel mese di novembre la scuola partecipa a Perugia al concorso “Corpi danzanti” ricevendo numerosi premi: nella sezione di danza classica riceve il primo premio con l’allieva Emily Zanchini ed il terzo posto con l’allieva Elin Mini. Allo stesso tempo la scuola Attitude Centro Danza si classifica al primo posto con la coreografia di danza classica “Allegro con brio” e al secondo posto con la coreografia di danza contemporanea “Athem”.

Sarà proprio la coreografia “Allegro con brio”, danzata dalle allieve di classico con la coreografia di Daniela Semprini che porterà Attitude ad essere riconosciuta a livello mondiale. Infatti il 6 dicembre la scuola partecipa allo YAGP – Youth America Grand Prix a Barcellona, fase europea di un concorso che seleziona allievi e coreografie in tutto il mondo. Attitude Centro Danza viene selezionata per partecipare alla finale del concorso mondiale di YAGP a Tampa in Florida.

II 4 aprile le allieve di danza classica con Daniela e Aurora partono per Tampa in Florida e l’8 aprile si esibiscono nella fase finale del concorso, che si tiene nel prestigioso teatro “Straz Center for the Performing Arts” di Tampa, con la partecipazione, nelle varie discipline e categorie, di circa 800 ballerini provenienti da 60 paesi del mondo.

Incredibile è stata l’emozione quando, nella serata di gala finale, a seguito della presentazione delle ballerine Aurora Rinaldi, Beatrice Baroni, Benedetta Cappiello, Caterina Vandi, Elin Mini, Emily Zanchini, Giulia Rosati, Lucia Piccioni, Susanna Russing e Vanessa Protti, è stata calata la bandiera della Repubblica di San Marino nel grande teatro “Straz Center for the Performing Arts” in collegamento YouTube con i 60 paesi partecipanti.

Attitude Centro Danza San Marino, con il prezioso aiuto di alcuni sponsor, ha permesso a queste meravigliose ragazze di vivere un esperienza indimenticabile, portando lustro internazionale alla Repubblica di San Marino.

Un riconoscimento particolare da parte della scuola a tutti gli sponsor che hanno consentito l’avverarsi di un sogno: in ordine alfabetico Associazione Kiwanis International Club (San Marino), Autodemolizioni Paglierani (Savignano sul Rubicone), Castello di Serravalle, Centro petroli Barone (Villa Verrucchio), Consulta (Rimini), Lux (San Marino), Marlú (Domagnano), Mexico Beach (Rivabella di Rimini), Nuova gestione Atlante (Dogana), Oasi due (Bologna), Officina del Capello (Dogana), Titan engineering (San Marino), Vertaglia Porte (Santarcangelo).

