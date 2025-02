Ecco come la tecnologia sta riscrivendo le regole del gioco (di David Oddone)

Viviamo in un’epoca di trasformazione senza precedenti, dove l’innovazione sta ridefinendo ogni aspetto della nostra esistenza, dall’apprendimento al lavoro, dalla politica all’etica. Questa rivoluzione, iniziata con la diffusione dei personal computer negli anni ’80 e accelerata dall’avvento di internet negli anni ’90, ha portato alla nascita di un mondo sempre più connesso e interdipendente. Negli anni ’80, l’introduzione dei computer ha segnato l’inizio di una nuova era. I dispositivi, inizialmente accolti con scetticismo, hanno rapidamente dimostrato il loro potenziale rivoluzionario, cambiando il modo in cui lavoriamo e comunichiamo. La diffusione dei computer ha reso possibile l’automazione di molte attività, migliorando l’efficienza ma sollevando anche preoccupazioni riguardo alla “disoccupazione tecnologica”. In parallelo, la formazione e l’istruzione hanno iniziato a integrarsi con le nuove innovazioni, sebbene in modo ancora rudimentale. Con l’avvento di internet negli anni ’90, il panorama tecnologico è stato nuovamente rivoluzionato. La rete ha permesso una connettività senza precedenti, abbattendo le barriere geografiche e facilitando lo scambio di informazioni su scala globale. Ciò ha trasformato l’economia, dando vita a nuovi settori e modelli di business, ma ha anche introdotto sfide inedite come la sicurezza informatica e la protezione dei dati personali. In ambito educativo, internet ha aperto le porte a risorse di apprendimento online, consentendo agli studenti di accedere a una vasta gamma di informazioni e di collaborare con i loro pari in tutto il mondo. Tuttavia, ha anche messo in luce le disuguaglianze nell’accesso alle tecnologie e ha sollevato questioni sul ruolo degli insegnanti e sulla necessità di aggiornare le competenze pedagogiche. Entrando nel nuovo millennio, l’avvento degli smartphone e dei social media ha ulteriormente accelerato la trasformazione digitale. Questi strumenti, inizialmente concepiti per migliorare la comunicazione personale, sono rapidamente diventati potenti mezzi di informazione e influenza. I social media hanno rivoluzionato il modo in cui consumiamo notizie e partecipiamo al dibattito pubblico, ma hanno anche introdotto nuove problematiche come la disinformazione, la polarizzazione dell’opinione pubblica e la manipolazione elettorale. In tale contesto, la cittadinanza informata e consapevole è diventata una priorità per contrastare l’onda crescente di fake news e di manipolazione delle informazioni. Parallelamente, l’intelligenza artificiale (IA) è emersa come una delle innovazioni più trasformative del nostro tempo. Sistemi in grado di apprendere autonomamente e di prendere decisioni complesse stanno rivoluzionando settori come la medicina, la finanza e la produzione. L’IA offre opportunità straordinarie, come diagnosi mediche più accurate e processi produttivi ottimizzati, ma pone anche sfide complesse. La disoccupazione, la privacy dei dati e il rischio di una dipendenza eccessiva dalle macchine sono solo alcune delle preoccupazioni che accompagnano lo sviluppo di tecnologie avanzate. Il futuro del lavoro si presenta quindi incerto: mentre nuovi mestieri legati all’innovazione stanno emergendo, altri stanno scomparendo, richiedendo una riqualificazione costante della forza lavoro. In tale scenario in continua evoluzione, i social media svolgono un ruolo sempre più importante. Nati come strumenti di connessione e condivisione, sono diventati potenti amplificatori di voci e opinioni, influenzando le dinamiche politiche e sociali. Le campagne elettorali si combattono ormai prevalentemente online, le notizie si diffondono a velocità vertiginosa e le opinioni pubbliche si polarizzano. La nuova arena politica, caratterizzata da disinformazione e manipolazione, richiede una cittadinanza informata e consapevole, in grado di distinguere le fonti affidabili da quelle false. Io credo che il filo conduttore che lega questi temi sia la necessità di un approccio umano e etico. Mentre la digitalizzazione offre opportunità senza precedenti, è auspicabile riflettere sulle conseguenze sociali, economiche e ambientali delle nostre scelte. È necessario investire nell’educazione digitale, promuovere la diversità e l’inclusione, e sviluppare politiche che regolino l’uso delle nuove tecnologie a beneficio di tutti. La tecnologia sta riscrivendo le regole del gioco: per navigare senza colare a picco è fondamentale sviluppare competenze come la flessibilità, la creatività e il pensiero critico.

David Oddone

(La Serenissima)