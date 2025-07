Cittadini invitati a segnalare ogni avvistamento: ecco una foto recente di Andrea Cavallari, evaso mentre scontava una pena per la “Strage di Corinaldo”: è in fuga dal 3 luglio

La Procura di Bologna ha autorizzato la diffusione di una foto recente di Andrea Cavallari, il 26enne detenuto evaso il 3 luglio scorso. Le ricerche sono ancora in corso e sono affidate al nucleo investigativo regionale della polizia penitenziaria per l’Emilia-Romagna e le Marche, che da giorni è impegnato nel tentativo di rintracciarlo.

La nuova immagine, scattata pochi giorni prima dell’evasione, mostra Cavallari dopo aver conseguito la laurea in Scienze Giuridiche, traguardo raggiunto mentre si trovava detenuto. Lo scatto è stato ritenuto utile per facilitare il riconoscimento e stimolare eventuali segnalazioni da parte dei cittadini.

Andrea Cavallari era detenuto per reati legati allo spaccio di stupefacenti e detenzione illegale di armi, ed era considerato un soggetto con elevata capacità criminale. L’evasione risale a mercoledì 3 luglio, quando è riuscito ad allontanarsi durante un permesso-premio che gli era stato concesso per motivi di studio. Da allora, ha fatto perdere le sue tracce.

Nei giorni successivi alla fuga, sono stati avviati numerosi controlli e perquisizioni tra Bologna, Ravenna e l’entroterra romagnolo, dove si pensa che Cavallari possa aver trovato rifugio. Le forze dell’ordine stanno monitorando ambienti legati al passato del giovane, tra cui contatti nel mondo della criminalità e amici stretti.

Gli inquirenti non escludono che Cavallari stia ricevendo aiuto dall’esterno, e per questo motivo si stanno approfondendo le analisi sui suoi legami familiari e sociali. Finora, però, non sono stati resi noti ulteriori dettagli operativi per non compromettere le attività investigative in corso.

Chiunque avesse informazioni utili è invitato a contattare le forze dell’ordine, ricordando che la diffusione della fotografia è stata autorizzata ufficialmente per agevolare la collaborazione con il pubblico.