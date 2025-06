“eDay 2025”: al Misano World Circuit l’evento nazionale dedicato alla transizione energetica dal basso

Domani, sabato 21 giugno, il Misano World Circuit Marco Simoncelli si trasforma nel cuore pulsante della transizione energetica dal basso con eDay 2025, l’evento nazionale promosso dal Centro per le Comunità Solari e organizzato in collaborazione con Solar Info Community Srl SB, Confabitare, CNA e il Tecnopolo di Rimini.

L’evento, inserito nel palinsesto ufficiale della Notte Rosa 2025, unirà cittadini, imprese e istituzioni in un’esperienza collettiva fatta di mobilità elettrica, talk scientifici, tecnologia accessibile e nuove visioni per un futuro più equo e sostenibile. Il paddock del circuito ospiterà una giornata completa di attività gratuite, pensate per famiglie, studenti, aziende e amministratori pubblici.

Il programma di eDay 2025: energia condivisa e azione concreta

Dalle ore 10:00 il circuito ospiterà:

Test drive elettrici in pista , con possibilità per i partecipanti di provare la propria auto elettrica sul tracciato ufficiale del circuito.

Firma pubblica del programma “Riccione Comunità Solare 2035” , un Patto di Responsabilità Sociale che vede la partecipazione attiva del Comune di Riccione, di imprese e cittadini.

Tavole rotonde, incontri istituzionali e talk scientifici su mobilità, energia e sostenibilità.

Parata elettrica con gelato solare per tutti e momenti di intrattenimento divulgativo.

Premiazione della Solar Champions League 2024.

A condurre l’evento sarà Simona Iannessa, giornalista di èTV.

Tavola rotonda “Transizione energetica giusta” – ore 15:30

Tra i momenti centrali di eDay 2025, l’attesa tavola rotonda del pomeriggio affronterà il tema di una transizione energetica equa, inclusiva e concreta. Interverranno:

Gilberto Pichetto Fratin , Ministro dell’Ambiente (saluti in videocollegamento)

Vincenzo Colla , Vicepresidente Regione Emilia-Romagna

Daniela Angelini , Sindaca di Riccione

Fabrizio Piccioni , Sindaco di Misano Adriatico

Maria Letizia Guerra , Università di Bologna

Nicola Armaroli , dirigente CNR

Leonardo Setti , presidente Centro per le Comunità Solari

Alberto Zanni , presidente nazionale Confabitare

Angelo Grimaldi , vicepresidente FederESCO

Alessio Cividini , Gruppo SGR

Stefano Righetti , Delta Motors

Giulio Cerù , blogger “Giulio Autopilot”

E numerosi altri rappresentanti del mondo scientifico, istituzionale e imprenditoriale.

Le voci dei promotori

Daniela Angelini, Sindaca di Riccione:

“La transizione energetica non è più solo una sfida tecnica, ma un progetto collettivo. Con la firma del Patto Solare, vogliamo costruire una città capace di produrre e condividere energia pulita e benessere reale”.

Andrea Albani, Managing Director del Misano World Circuit:

“Siamo lieti di ospitare l’eDay 2025. Da anni investiamo in sostenibilità: il nostro impianto fotovoltaico produce 450 MWh/anno, riducendo 2.000 tonnellate di CO?”.

Leonardo Setti, presidente del Centro per le Comunità Solari:

“L’energia è un bene comune. A eDay 2025 presenteremo innovazioni plug&play come FlashPlan, FlashBattery e in anteprima FlashPalm, l’ombrellone solare per spiagge e balconi”.

Alberto Zanni, presidente Confabitare:

“Vogliamo che le Città Solari diventino un modello diffuso e accessibile. La partecipazione a eventi come eDay è fondamentale per promuovere questo cambiamento”.

Comunità Solari: un ecosistema attivo dal 2010

eDay 2025 sarà anche l’occasione per conoscere più da vicino le iniziative di Comunità Solare 2035, un programma nazionale che già coinvolge:

40 sezioni locali attive (CSL) con oltre 400 famiglie aderenti

CERTIS , comunità per le imprese solidali

CERPAS, comunità per le pubbliche amministrazioni e famiglie in difficoltà

Un evento per tutti, nel cuore della Notte Rosa

Accessibile, coinvolgente, gratuito: eDay 2025 è pensato per chi vuole scoprire dal vivo cosa significa energia condivisa, provare nuove tecnologie, confrontarsi con esperti del settore e vivere una giornata immersiva nel segno della sostenibilità.

Dalla pista all’aperitivo in Riviera, passando per i laboratori scientifici e la parata elettrica, eDay rappresenta un modello di innovazione sociale concreta, replicabile in tutta Italia.