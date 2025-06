eDay 2025 – L’happening delle Comunità Solari Sabato 21 giugno | Misano World Circuit Marco Simoncelli, Misano Adriatico Nel cuore del Weekend della Notte Rosa 2025

La transizione energetica dal basso arriva in pista: cittadini, imprese e istituzioni insieme per un futuro condiviso.

Sabato 21 giugno 2025, Misano World Circuit Marco Simoncelli ospiterà eDay 2025, l’happening nazionale dedicato alla transizione energetica dal basso, promosso dal Centro per le Comunità Solari, in collaborazione con Solar Info Community Srl SB, Confabitare, CNA, il Tecnopolo di Rimini.

Inserito nel weekend della Notte Rosa, eDay 2025 sarà una giornata densa di contenuti, innovazione, mobilitazione sociale ed esperienze concrete. Un’esperienza unica: i visitatori potranno testare la propria auto elettrica direttamente in pista, prima di chiudere la giornata con un aperitivo in Riviera.

Un ecosistema energetico per il 2035.

Protagonista dell’evento sarà il programma Comunità Solare 2035, un ecosistema nazionale che unisce cittadini e imprese attorno a un Patto di Responsabilità Sociale per trasformare le città in Città Solari.

Dal 2010, Comunità Solare è la più ampia piattaforma italiana già attiva nel campo delle energie rinnovabili condivise, con:

CSL (Comunità Solari Locali): 40 sezioni già operative in tutta Italia e oltre 400 famiglie coinvolte;

CERTIS (Comunità Energetiche Rinnovabili per le Imprese e Solidali);

CERPAS (Comunità Energetiche per le Pubbliche Amministrazioni e Solidali), dedicate al sostegno delle famiglie in difficoltà.

Le dichiarazioni

La sindaca di Riccione, Daniela Angelini, e l’assessore comunale alla transizione ecologica, Christian Andruccioli, commentano: “Partecipare a eDay 2025 significa rafforzare l’impegno concreto che Riccione sta portando avanti con il programma ‘Città Solare 2035’. Dopo l’avvio della prima comunità energetica con la Polisportiva comunale e l’approvazione dell’atto di indirizzo per lo sviluppo delle CER, oggi rilanciamo il nostro percorso verso un futuro più sostenibile, equo e partecipato. La transizione energetica non è più solo una sfida tecnica, ma un progetto collettivo che mette al centro le persone. Con la firma del Patto Solare vogliamo coinvolgere sempre più cittadini e imprese, promuovendo un modello di città che produce e condivide energia pulita, abbatte le disuguaglianze e costruisce benessere reale. Riccione è pronta a fare la sua parte, con coraggio e visione”.

Andrea Albani, managing director di Misano world circuit, osserva:“Siamo lieti di ospitare l’eDay 2025 e di aderire al Patto di Responsabilità Sociale Riccione Comunità Solare 2035, un ulteriore tassello nel percorso che ci vede da anni investire sulla sostenibilità. Siamo il primo circuito in Italia ad aver installato un impianto fotovoltaico, grazie al quale produciamo 450 MWh/annuo di energia elettrica l’anno e che, nell’ultimo decennio, ha consentito un contenimento di emissioni pari a 2.000 tonnellate di CO2. Vogliamo continuare ad essere partecipanti attivi nella transizione energetica, aderendo all’ambizioso programma Riccione Comunità Solare 2035”.

Leonardo Setti, ideatore del progetto e Presidente del Centro per le Comunità Solari, dichiara: “La tua energia è la mia energia rappresenta da sempre il nostro motto. Quest’anno vogliamo dimostrare che la transizione può essere concreta, accessibile e giusta in quanto l’energia è un bene comune ma anche divertente: i visitatori potranno toccare con mano non solo le auto elettriche, ma anche i nostri dispositivi plug&play come FlashPlan e FlashBattery ideata e sviluppata in collaborazione con il Tecnopolo di Rimini – i veri ‘elettrodomestici dell’energia’. In anteprima presenteremo ancheFlashPalm, l’ombrellone solare da balcone, giardino o spiaggia, per portare la sostenibilità anche nei nostri stabilimenti balneari”

Il presidente nazionale di Confabitare, Alberto Zanni, dichiara: “Confabitare ha partecipato all’ e-Day a Imola l’anno scorso, così come alla sottoscrizione dei Patti di Responsabilità Sociale di Rimini e Fisciano e ora sarà presente all’e-Day di Misano, il passo ufficiale verso la realizzazione di Riccione Città Solare. Le città solari stanno aumentando e sono una possibilità concreta, Confabitare vuole essere parte attiva di questo cambiamento che ha a cuore la sostenibilità e l’ambiente. Siamo impegnati nel rendere le città solari un modello diffuso e accessibile”.

Il professor Maurizio de Lucia, responsabile energie rinnovabili di SIMA, commenta:“Finalmente le CER cominciano a prendere piede un po’ ovunque. La strada da percorrere è ancora lunga, ma un primo risultato importante sarà quello di avvicinare i cittadini alle buone pratiche legate all’autoconsumo. L’aumento generalizzato dei costi energetici, inoltre, ha un effetto positivo: stimola l’ingegno e accelera il cambiamento”.

Marco Polazzi, Presidente Provinciale CNA Rimini, dichiara: “Portare anche a Riccione il modello di Città Solare è fondamentale per estendere una visione concreta di transizione energetica condivisa e sostenibile. Dopo l’esperienza positiva di Rimini, è il momento di coinvolgere altri territori in un percorso che unisce imprese, istituzioni e cittadini. Riccione ha tutte le potenzialità per diventare un esempio virtuoso di comunità energetica locale. Come CNA crediamo che l’innovazione green sia un’opportunità strategica per l’economia e per il benessere collettivo. La firma del patto rappresenta un primo passo importante verso questo obiettivo”.

Programma della giornata

Dalle ore 10:00, il paddock del circuito ospiterà:

Test drive elettrici con i mobility partner

Firma pubblica del programma “Riccione Comunità Solare 2035”

Tavole rotonde, talk scientifici e incontri istituzionali

Premiazione della Solar Champions League 2024

Parata elettrica in pista + gelato solare per tutti!

? Conduce: Simona Iannessa (giornalista, èTV)

Tavola rotonda “Transizione energetica giusta” – ore 15:30

Una riflessione ad alto impatto sul futuro dell’energia in Italia, con confronto tra scienza, istituzioni, imprese e cittadini.

Relatori e ospiti confermati:

Gilberto Pichetto Fratin – Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Saluti introduttivi in videocollegamento

Maria Letizia Guerra – Università di Bologna

Vincenzo Colla – Vicepresidente Regione Emilia-Romagna

Daniela Angelini – Sindaca di Riccione

Fabrizio Piccioni – Sindaco di Misano Adriatico e Consigliere Provinciale Delegato all’ Ambiente

Nicola Armaroli – Dirigente CNR

Leonardo Setti – Presidente Centro per le Comunità Solari

Angelo Grimaldi – Vicepresidente FederESCO

Alberto Zanni – Presidente Nazionale Confabitare

Alessio Cividini , Head of Energy Management del Gruppo SGR

Stefano Righetti Marketing Manager Delta Motors

Giulio Cerù , blogger di Giulio Autopilot

… e altri rappresentanti delle istituzioni, della ricerca e del mondo imprenditoriale

Un evento per tutti

eDay 2025 è aperto al pubblico e pensato per coinvolgere famiglie, studenti, imprese, amministratori, attivisti, innovatori e curiosi.

Un’occasione unica per toccare con mano la transizione energetica, scoprire soluzioni accessibili e vivere un’esperienza collettiva all’insegna dell’energia condivisa e della sostenibilità.