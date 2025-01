Edera Boxing Gym Ravenna: medaglia d’oro per Mohamed Aziz Sahli e Ghmame Mohamed Simo

In questo fine settimana l’Edera ha partecipato a due riunioni pugilistiche fra Ferrara e Morciano di Romagna con 5 ragazzi Elite.

A Ferrara, per il Torneo Esordienti salgono sul ring Mohamed Aziz Sahli e Ghmame Mohamed Simo, accompagnati dal maestro Gesualdo Dinaro. Aziz vince la semifinale di sabato e la finale di domenica, guadagnandosi la medaglia d’oro per la categoria 71 kg. Simo in due settimane vince gli ottavi e i quarti di finale a Modena, seguiti dalla semifinale e finale a Ferrara. Con questi quattro combattimenti è riuscito anche lui a portarsi a casa la medaglia d’oro nella categoria 75 kg.

A Morciano di Romagna sono invece i pugili Rodvanschi Nicolae, Arapi Bekim e Massari Mattia a salire sul ring. I match di Rodvanschi e Arapi sono stati duri e combattuti fino all’ultimo secondo ma i giudici hanno assegnato il verdetto positivo agli avversari. Massari invece vince e convince aggiudicandosi una meritata vittoria ai punti.