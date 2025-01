eEURO: San Marino chiude il girone davanti all’Azerbaijan

Niente da fare per Giuseppe Taddei, rappresentante la Federcalcio di San Marino nelle recenti qualificazioni agli Europei di eFootball – disputati su Play Station 5 e FC 24. Il gamer sammarinese ha condiviso il girone con Azerbaijan, Grecia, Spagna, Croazia, Estonia, Grecia e Francia. Tutte le sfide si sono sviluppate su doppia partita (andata e ritorno, di fatto) con risultato finale aggregato.

Straordinario il debutto, che ha visto Taddei travolgere il gamer azero con un perentorio 17-2 nel doppio confronto. Non è andata altrettanto bene, purtroppo, nei restanti sei incontri. La prima giornata è andata in archivio con due prevedibili sconfitte con Grecia e Spagna (10-3 e 9-3) – attrezzatissime per puntare al passaggio del turno. L’ultimo confronto giornaliero ha proposto la Croazia, risolvendosi in due partite molto equilibrate. Tanto che fino agli ultimi 15 minuti (virtuali) regnava il perfetto equilibrio, prima di sbilanciarsi in favore del gamer croato – capace di infilare tre reti in serie per il 7-4 finale.

Molto complicati gli incontri della seconda giornata di gare, dove le speranze erano principalmente riposte sull’Estonia – contro cui, una recente amichevole, aveva confermato un auspicabile equilibrio. Condizione purtroppo non replicata nella prima sfida di domenica scorsa, terminata 10-2 in favore del gamer baltico. In chiusura i fortissimi giocatori di Serbia e Francia, capaci di imporsi rispettivamente 14-2 e 16-5.

