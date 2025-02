Eletto il nuovo Direttivo della Scuderia San Marino

La nuova stagione della Scuderia San Marino è già iniziata con i suoi iscritti che nelle prime settimane del 2025 sono già stati protagonisti sui vari circuiti internazionali.

Per la società affiliata alla Fams è stato anche tempo di elezioni con il rinnovo delle cariche previsto da statuto. L’assemblea ordinaria ha votato il nuovo Direttivo per il quadriennio 2025-2028.

Sette i candidati per l’ingresso all’interno del Consiglio Direttivo per altrettanti posti e decisione per acclamazione, che ha visto Roberto Selva confermato alla presidenza della Scuderia San Marino. Andrea Righi è il nuovo vicepresidente e prende il posto di Simone Manzaroli, che è il nuovo tesoriere. Confermati all’interno della società Giovanna Francini, Davide Toccaceli e Sergio Toccaceli. Michele Bologna è il nuovo ingresso nella Scuderia San Marino e prende il posto di Enrico Ercolani Volta.

La Scuderia San Marino vuole continuare con l’ottimo lavoro svolto nello scorso mandato ed è già al lavoro per programmare al meglio le sue gare sul territorio. La prima manifestazione è in programma per il 12 e 13 aprile con il Rally Bianco Azzurro. In estate si terrà il Circuito Scuderia San Marino (8-9 agosto) e, infine, l’Halloween Ronde l’1 e 2 novembre.