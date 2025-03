Elezioni a Poggio Torriana: appello al voto di Francesca Macchitella candidata a sindaco della Lista civica Territorio e Identità

Macchitella e le api a Poggio Torriana per un vero cambiamento

A poche ore dal silenzio elettorale, Francesca Macchitella, candidata sindaco del Comune di Poggio Torriana, manda un segnale forte e chiaro all’elettorato.

“Abbiamo fatto una campagna elettorale trasparente, garbata, senza sprechi e soprattutto senza l’aiuto dei partiti, con le sole energie del gruppo perché la lista Territorio e Identità, con l’ape come simbolo è assolutamente civica e trasversale.

La nostra forza sta proprio nel superamento della logica degli schieramenti, di sinistra come di destra, per questa ragione non ci rivediamo nell’etichetta di lista di centrosinistra.

Questo progetto può fare solo del bene alla comunità e alla cura del territorio; abbiamo organizzato incontri e dibattiti, nel segno dell’ascolto e della divulgazione, alzando in poche settimane il livello della partecipazione della cittadinanza terribilmente assopita negli ultimi anni dalla letargia della giunta uscente.

La nostra proposta è quella di un nuovo modo di amministrare, parliamo con parole semplici e dirette ai cittadini. Siamo pronti per partire a lavorare da subito, con una giunta appassionata e capace ed un gruppo consiliare compatto.

Voltiamo pagina e guardiamo al futuro insieme a Poggio Torriana, vi dimostreremo tutto con i fatti, se ce ne darete la possibilità, andate a votare con coraggio! “conclude Macchitella che auspica in una buona affluenza alle urne, in particolare invita tutte le donne che hanno a cuore Poggio Torriana affinché possano riconoscere in lei una guida solida e determinata per il Comune.



LA LISTA TERRITORIO E IDENTITA’

Francesca Macchitella (candidato a sindaco)

Claudio Cerquetti

Jonas Chierighini

Francesca D’amico

Alessia Di Rago

Mohamed Kassi

Claudia Petrosillo

Angelo Murgante

Guendalina Salvigni

Elena Sama

Elena Santolini

Andrea Turci

Elezioni Comunali 8-9 Giugno 2024