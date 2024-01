Elezioni comunali nel riminese. Centro Destra: ”Non ripetere l’errore dell’area di Imola!”

La Lega e Fratelli d’Italia (FdI) stanno cercando di evitare conflitti e garantire una cooperazione serena in vista delle prossime elezioni nel riminese. A differenza della situazione tumultuosa nell’area di Imola, dove i partiti di governo sono in disaccordo sulla scelta del candidato sindaco a Fontanelice, i due partiti nel riminese cercano una collaborazione pacifica. Il coordinatore di FdI, Nicola Marcello, ha assicurato che il rapporto tra i due partiti è positivo e che a Santarcangelo stanno valutando la situazione con l’obiettivo di trovare un candidato sindaco unitario, possibilmente di estrazione civica. Inoltre, nei comuni più piccoli della regione, entrambi i partiti prevedono la formazione di liste civiche all’interno di un contesto di centrodestra ben definito. L’obiettivo principale è garantire una collaborazione efficace tra i partiti di centrodestra in vista delle elezioni imminenti nel riminese.