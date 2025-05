Elogio di Francia, Inghilterra e Germania … di Sergio Pizzolante

La tesi è la seguente:

Tyson Putin combatte con un suo avversario all’altezza( chi? Zelensky, Trump… non si sa) e Macron, Starmer, Merz si intromettono, spiano, fanno i guardoni, parlano di missili mentre Putin propone la pace, in tre punti, che per Del Debbio e i suoi ospiti, quasi tutti i partiti e quel rinco che è passato da Lotta Continua a Berlusconi per poter continuare a fare una lotta continua dello sproloquio incontinente, sarebbero punti trattabili.

Ah c’era anche Sansonetti. Versione Russia.