Emergenza lupi. Passeggiava con la proprietaria, cane sbranato di prima mattina dai lupi. I fatti nella zona del Forse, in Via Santa Cristina

Emergenza lupi a Forlì-Cesena: cane ucciso in Via Santa Cristina

Tragedia nella zona del Forse, dove questa mattina, giovedì 28 agosto, un cane è stato ucciso da un lupo mentre era a spasso con la proprietaria. L’episodio si è verificato intorno alle 5.45 in Via Santa Cristina, interrompendo bruscamente una routine mattutina che per Dajana Tafa, padrona del cane, era consueta: portare a passeggio i suoi quattro cani prima di recarsi al lavoro.

La testimonianza della proprietaria

“Ho visto due occhi che mi fissavano nel buio”, racconta a Newsrimini, ancora sotto choc Dajana. La cagnolina meticcia di quasi dieci anni, di taglia media, stava rientrando a casa senza guinzaglio quando è stata improvvisamente aggredita. In pochi secondi, il guaito del cane dalla zona del garage ha allarmato la padrona, che si è precipitata sul posto trovando Mya ormai senza vita tra le fronde di una vigna.

Dajana, consapevole della sua abitudine quotidiana, confessa il senso di colpa: lasciare che il cane rientrasse da solo a casa era una pratica ordinaria, ma questa mattina si è trasformata in tragedia.

Un episodio che solleva preoccupazioni

L’accaduto conferma come la presenza dei lupi stia diventando una emergenza crescente per la zona, con implicazioni dirette per la sicurezza degli animali domestici e delle persone nelle aree periferiche e rurali. La comunità locale e le autorità sono ora chiamate a confrontarsi con la gestione del fenomeno, che negli ultimi tempi sta registrando episodi sempre più frequenti.