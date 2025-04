Emessa allerta meteo “gialla” per criticità idraulica per martedì 15 aprile e stato del mare per mercoledì 16

La Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha emesso allerta meteo “gialla” per criticità costiera per martedì 15 aprile e allerta meteo “gialla” per stato del mare per mercoledì 16 aprile che riguarda l’area di riferimento “B2” che ricomprende il Comune di Rimini.

Le precipitazioni della notte, più intense del previsto e ancora in atto sul settore centro-orientale della regione genereranno per la giornata di oggi, 15 aprile, piene superiori alle soglie 1 nei bacini del settore centrale e sulla Romagna. Nelle zone montane e collinari centro-orientali saranno possibili localizzati innalzamenti del reticolo idrografico minore, fenomeni di ruscellamento e frane su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili.

Per la giornata di mercoledì 16 aprile sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, anche di forte intensità, sul settore occidentale della regione e sui rilievi centrali, con possibili effetti e danni associati. Dalle ore serali è inoltre previsto mare al largo da molto mosso ad agitato.

Si consiglia di consultare il portale della Regione Emilia Romagna dove, oltre alla pubblicazione quotidiana dei bollettini e delle allerte , si trovano anche le indicazioni e i consigli utili su come comportarsi in caso di allerta e su cosa fare in caso di forte pioggia, rischio idraulico, idrogeologico e forte vento: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it

Si ricorda inoltre che nel Comune di Rimini è attivo il servizio gratuito Alert System via cellulare, App o telefono fisso e si può attivare iscrivendosi al sito web ( https://registrazione.alertsystem.it/rimini ) oppure scaricando gratuitamente l’applicazione Alert System dal proprio store.