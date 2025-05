Emessa allerta meteo “gialla” per criticità idraulica per sabato 1 febbraio

La Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha emesso un’allerta meteo “gialla” per criticità idraulica per la giornata di domani che riguarda anche l’area di riferimento B2 che comprende il Comune di Rimini.

Per la giornata di sabato 1 febbraio si prevedono precipitazioni deboli-moderate che nel corso della notte dal settore orientale si sposteranno sul settore centro-occidentale e localmente potranno essere a carattere di rovescio. Quota neve compresa tra 1300-1500 metri. Nelle aree interessate dai rovesci saranno possibili localizzati fenomeni di ruscellamento, occasionali fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici.

Si consiglia di consultare il portale della Regione Emilia Romagna dove, oltre alla pubblicazione quotidiana dei bollettini e delle allerte, si trovano anche le indicazioni e i consigli utili su come comportarsi in caso di allerta e su cosa fare in caso di forte pioggia, rischio idraulico, idrogeologico e forte vento: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it

Si ricorda inoltre che nel Comune di Rimini è attivo il servizio gratuito Alert System via cellulare, App o telefono fisso e si può attivare iscrivendosi al sito web (https://registrazione.alertsystem.it/rimini) oppure scaricando gratuitamente l’applicazione Alert System dal proprio store.