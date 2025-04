Emilia-Romagna Bike Trail, da Bologna a Riccione in bici

Si parte il 25/4, quattro i percorsi tra strade e sentieri

Prenderà il via giovedì 25 aprile, dal Camping club del Sole di Bologna, la 5/a edizione dell’Emilia-Romagna Bike Trail.

Quattro percorsi completamente differenti l’uno dall’altro per scoprire le meraviglie del territorio Emiliano-Romagnolo pedalando su sentieri collinari, strade ghiaiate, oasi lagunari e borghi storici fino ad arrivare al mare.

L’appuntamento cicloturistico Emilia-Romagna Bike Trail è organizzato dai Regaz della Polisportiva Villafontana in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Medicina.

L’iniziativa ha il riconoscimento del Comune di Riccione, della Città metropolitana di Bologna e della Regione Emilia-Romagna.

Tra le novità di quest’anno, l’inserimento nel cartellone metropolitano degli eventi sportivi in attesa del Tour de France, i quattro percorsi dell’Erbt si snoderanno infatti su alcune strade delle tappe del Tour.

La partenza è programmata per le 8 di giovedì 25 aprile dal villaggio Centro Turistico città di Bologna.

Per consentire a tutti di sperimentare il mondo del bikepacking e dei trail sono stati tracciati in Gpx quattro percorsi diversi, con importanti differenze in termini di chilometraggio e dislivello. Si può scegliere uno dei quattro percorsi disponibili tra ‘Baluus’, ‘Polleggio’, ‘In tla gèra’, ‘In tla strè’, con la possibilità di acquistare anche la traccia di ritorno.

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 marzo 2024 tramite il sito www.emiliaromagnabiketrail.it. Qualunque sia il grado di preparazione e il tipo di bike sarà il partecipante, in totale autonomia, a decidere quando e dove mangiare, quando e dove dormire. Nessun cronometro, nessun limite di tempo e nessuna gara. Il punto di arrivo a Riccione sarà al Romagna Family Village.

Ansa